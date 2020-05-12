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Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую" работу

Президент Беларуси считает, что вакансий в стране достаточно.

Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую" работу
Александр Лукашенко
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и "нелюбимой" работой.

Об этом сообщает БелТА.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - сказал Лукашенко.

При этом он потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.

"Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в Украине по состоянию на начало мая 156 000 человек зарегистрировались как безработные.

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