Лукашенко посоветовал безработным белорусам устроиться на "нелюбимую" работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вакансий в стране достаточно, а потерявшие работу в связи с распространением коронавируса могли бы заняться и "нелюбимой" работой.

Об этом сообщает БелТА.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - сказал Лукашенко.

При этом он потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.

"Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в Украине по состоянию на начало мая 156 000 человек зарегистрировались как безработные.