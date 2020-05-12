​Шмыгаль о карантине: мы не предполагаем, что надо будет снова вводить полный локдаун

Чтобы избежать новых вспышек, выход из карантина был разбит на пять этапов.

Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который прогнозировали ученые и медики.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".

По его словам, для того, чтобы избежать новых вспышек, выход из карантина был разбит на пять этапов.

"Вчера мы начали первый этап, когда сняли часть ограничений. Следующий этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода", - отметил Шмыгаль.

По его словам, пока речь не идет о том, что в стране надо будет снова вводить полный локдаун.

"Мы говорим об адаптивном карантин. Если будут локальные заболевания в том или ином городе - мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", - пояснил премьер.

Он также отметил что о аких-либо точных датах тоже речь пока не идет. Премьер напомнил, что официально карантин в стране действует до 22 мая. "Но это не конечная дата, он будет продлен", - добавил он.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. При этом правительство решило ослабить некоторые карантинные меры с 11 мая. Минздрав же призывает не прекращать пользоваться масками и антисептиками.