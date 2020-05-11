Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко: парки и скверы в Украине закрывали ради психологического эффекта
Ляшко: парки и скверы в Украине закрывали ради психологического эффекта
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Умер главный врач станции скорой помощи в Ивано-Франковске, у которого обнаружили COVID-19
Умер главный врач станции скорой помощи в Ивано-Франковске, у которого обнаружили COVID-19
Мэрия Киева назвала требования к работе парикмахерских и летних площадок ресторанов после карантина
Мэрия Киева назвала требования к работе парикмахерских и летних площадок ресторанов после карантина
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"
Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе в понедельник почти не стреляли

Единственный обстрел произошел возле Крымского.

На Донбассе в понедельник почти не стреляли
Фото: пресс-служба СНБО

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошел всего один обстрел.

По информации пресс-центра Операции объединенных сил, стреляли возле села Крымское Торецкого горсовета.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники для прекращения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Напомним, что в воскресенье, 10 мая, боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС. Один военный был ранен, а трое травмированы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также