На Донбассе в понедельник почти не стреляли

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошел всего один обстрел.

По информации пресс-центра Операции объединенных сил, стреляли возле села Крымское Торецкого горсовета.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники для прекращения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Напомним, что в воскресенье, 10 мая, боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС. Один военный был ранен, а трое травмированы.