Синоптики предупредили о заморозках ночью 13 мая

Государственный метеорологический центр предупредил, что ночью 13 мая во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

"Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый)", - предупредили на сайте Гидрометцентра.

На сайте ГосЧС говорится, что погода начнет меняться во вторник, 12 мая. В частности, в Киеве будет сильный ветер и шквалы 15-20 м/с, днем грозы. В Киевской области тоже ждут сильный ветер, днем грозы, а в отдельный районах град.

После этого в столице ночью ожидаются заморозки на грунте 0-2°, а в области - до 0-5°.

Напомним, что согласно официальному прогнозу Гидрометцентра,во вторник в Киеве ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.