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Во вторник в Киеве до +21 градуса и гроза с градом

Ночью в столице +13…+15 градусов.

Во вторник в Киеве до +21 градуса и гроза с градом
Фото: liveinternet.ru

Во вторник, 12 мая, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, температура ночью +7...+13 градусов, днем +9...+18 градусов. Во Львовской области ночью +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью +2...+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. В Сумской области без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +16...+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков. В Винницкой области небольшой дождь, днем дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +17...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность. В Харьковской и Донецкой областях местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, температура ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +8...+15 градусов, днем +18...+25 градусов.

В Крыму облачно с пояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

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