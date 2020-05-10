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Три авиакомпании заявили о возобновлении рейсов из Украины в конце мая - начале июня

Перевозчики открыли бронирование билетов.

Три авиакомпании заявили о возобновлении рейсов из Украины в конце мая - начале июня
Фото: lufthansa.com

Три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. Об этом говорится на их сайтах.

Так, чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая. Авиаперевозчик возобновляет рейсы из и в Прагу.

"Уже с 24.05.2020: Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - сообщается на сайте перевозчика.

Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.

Напомним, в связи с карантином Украина полностью прекратила международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с 17 марта.

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинской авиации понадобится два года на восстановление трафика после карантина.

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