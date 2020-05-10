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Боевики на Донбассе совершили 17 обстрелов

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики на Донбассе совершили 17 обстрелов
Фото: Макс Левин

В субботу, 9 мая, вооруженные формирования России 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82 мм минометов. У Красногоровки и Опытного оккупанты задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотроицкого противник применил минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

У Хутора Вольный российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Крымского враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли дважды - из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Орехово задействовал противотанковый ракетный комплекс.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

В штабе отметили, что военные Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

Напомним, 8 мая вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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