Четверо военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу

В пятницу, 8 мая, вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

У Широкино противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Около Каменки российские оккупанты открывали огонь из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Марьинкой противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а у Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования России из автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески.

У Орехово и Крымского враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Отмечается, что украинские военные приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

Напомним, 7 мая в зоне боевых действий на Донбассе российские вооруженные формирования 21 раз открывали огонь.