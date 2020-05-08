В зоне ООС оккупанты 21 раз открывали огонь, ранены шестеро военных

За ночь и утро 8 мая противник выпустил 24 мины из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

В зоне боевых действий на Донбассе российские вооруженные формирования за 7 мая 21 раз открывали огонь. В результате обстрелов пострадали шестеро украинских военных, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Дважды открывался огонь возле Марьинки - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом со Старогнатовкой противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17, а после этого обстрелял украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты.

По Широкиному трижды стреляли из минометов 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселевки Второй обстреляли из автоматических станковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Новотошковского враг четыре раза открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями видов оружия. Оккупанты выпустили 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

По окрестностям Орехового стреляли из минометов калибра 82 мм (30 мин), также использовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Крымского дважды стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.

"По опорным пунктам, из которых велся огонь, наши подразделения отвечали из штатного вооружения. Благодаря меткости украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", - добавили в штабе ООС.

По данным разведки, украинские военные ликвидировали семерых российских оккупантов и еще пятерых ранили. Кроме того, они уничтожили военный грузовик противника.

С начала 8 мая оккупанты выпустили 24 мины 120-го калибра по позициям защитников Орехового, также применяли станковые противотанковые гранатометы.

Дополнительно сообщается, что случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих ООС нет.

Напомним, что штаб Операции объединенных сил обнародовал видеодоказательство убийства украинского военного российским снайпером на Донбассе.