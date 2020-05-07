В Харькове облили краской постамент Героев Небесной Сотни

В Харькове неизвестные облили краской постамент Героев Небесной Сотни. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Сообщение о том, на майдане Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отделения полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Информацию внесли в Единый реестр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые к нему причастны.

Напомним, что в апреле в Харькове неизвестные лица облили краской адресные таблички на майдане Героев Небесной Сотни.

Майдан Героев Небесной Сотни в Харькове появилась в рамках декоммунизации в 2015 году. Раньше это была площадь Руднева, замнаркома Донецко-Криворожской народной республики в 1918 году.