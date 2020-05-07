Она удалена от Солнца на тысячу световых лет.

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) и других институтов обнаружила черную дыру, которая ближе к Солнечной системе, чем все остальные, известные на сегодня.

Нижний предел массы этой черной дыры оценивается в 4,2 масс Солнца, а расстояние до системы - в одну тысячу световых лет.

Статья опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics, пишет N + 1.

До недавнего времени самой близкой к Земле известной черной дырой считался один из компонентов рентгеновской двойной A0620-00, расположенной на расстоянии трех тысяч световых лет от нас в созвездии Единорога. Теперь группа астрономов во главе с Томасом Ривиниусом (Thomas Rivinius) из Европейской южной обсерватории сообщила об обнаружении еще более близкой черной дыры в тройной звездной системе HR 6819, которая удалена от Солнца на тысячу световых лет. Система видна невооруженным глазом в южном созвездии Телескопа в ясную безлунную ночь.

Открытие было сделано в ходе изучения системы при помощи спектрографа FEROS (Fibre Extended Range Optical Spectrograph), установленного на 2,2-метровом телескопе MPG в обсерватории Ла-Силья в Чили.

HR 6819 состоит из Ве-звезды, которая находится на широкой орбите вокруг тесной пары из звезды типа B3 III и невидимого компаньона на круговой орбите. Период обращения тесной двойной составляет 40 земных дней.