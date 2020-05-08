В Украине с 11 мая возобновят работу точки продажи прессы и редакции СМИ

В рамках смягчения карантина Кабинет министров разрешил работать точкам продажи прессы, редакциям СМИ и вести телесъемки с 11 мая.

Это следует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая.

Согласно ему, правительство разрешило деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности, точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий.

Кроме того, Кабмин разрешил деятельность телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих производство контента, а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ.

Также Кабмин разрешил осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности, в частности, на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и при условии ограничения количества лиц не более 50 человек.

Кроме того, к месту съемки должен быть ограничен доступ посторонних лиц, все задействованные лица должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.