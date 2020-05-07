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С начала суток на Донбассе были ранены шесть украинских военных

Враг открывал огонь 13 раз. 

С начала суток на Донбассе были ранены шесть украинских военных
Фото: 24tv.ua

С начала 7 мая в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска России 13 раз открывали огонь. В результате их преступных действий были ранены шестеро украинских военных, сообщили в пресс-службе Минобороны. 

"После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от продолжения своих агрессивных намерений", - говорится в сообщении.  

Марьинку дважды обстреливали из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Рядом со Старогнатовкой противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17, а потом позиции украинских военных обстреляли из вооружения боевой машины пехоты. 

По позициям Широкиного враг дважды открывал огонь из минометов 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстреляли из автоматических станковых гранатометов. 

Возле Авдеевки российские оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы. 

Неподалеку пгт Новотошковское враг трижды открывал огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и четыре мины 120-го калибра. 

По окрестностям Орехового из миномета 82 мм выпустили 18 мин, также применяли гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. По защитникам Крымского стреляли из минометов 120-го калибра. 

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС нет.

Напомним, что один из военных сегодня был ранен в результате сбрасывания ВОГ-17 с БПЛА, второй - во время обстрела под Новотошковским. 

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