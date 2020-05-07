В Офисе генпрокурора сообщили, что разработка Концепции переходного правосудия находится на финальной стадии

Она должна стать основой для ряда законопроектов и управленческих решений.

Разработка Концепции переходного правосудия для защиты прав человека в условиях вооруженного конфликта находится на финальной стадии. Она нарабатывается в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы, созданной президентом, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Концепция должна стать основой для ряда законопроектов и управленческих решений относительно государственной политики внедрения и реализации принципов переходного правосудия", - говорится в сообщении.

Суть правосудия переходного периода:

привлечение к ответственности виновных в самых тяжких международных преступлениях;

реализация права на правду;

возмещение ущерба потерпевшим;

институционные реформы органов правопорядка и правосудия.

По словам замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, механизмы переходного правосудия в мире применяются для выхода из вооруженного конфликта и гарантирования того, что он не повторится, а также для преодоления последствий, достижения мира, расследования самых тяжких военных преступлений.

"То есть это такой план действий по переходу от военной агрессии и оккупации к миру и стабильности. Но стоит понимать, что уголовное преследование военных преступников, как важный элемент переходного правосудия, внедрен органами прокуратуры Украины еще с 2016 года", - отметил Гюндух Мамедов.

Речь идет о разработке методики расследования самых тяжких преступлений на основе международного гуманитарного права и налаживания работы с Международным судом.

Подробнее о том, как будет осуществляться правосудие после завершения боевых действий на Донбассе, читайте в материале LB.ua "Після війни: яким буде перехідне правосуддя".