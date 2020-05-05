Руководителю "Оптимумспецдеталь" Жукову суд назначил залог в 5 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Виталию Жукову, руководителю "Оптимумспецдеталь", подозреваемому в уклонении от уплаты налогов при поставках запчастей заводу концерна "Укроборонпром".

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры информирует, что ВАКС избрал меру пресечения одному из организаторов преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике.

Отмечается, что в суде прокурор настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 23 млн гривен.

"Однако следственная судья отказала в применении к фигуранту дела содержания под стражей и выбрала другую меру пресечения - а именно залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе, прибывать к детективу, прокурору, следственному судье на каждое требование. Также он обязан не отлучаться от места жительства без разрешения детектива, суда или прокурора, воздерживаться об общения со свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Срок действия меры пресечения до 3 июня.

Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

30 апреля сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в связи с коррупционными действиями в оборонной сфере шести лицам, среди которых - бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям ГК "Укроборонпром".