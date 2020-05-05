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ВАКС постановил назначить Онищенко и его помощнице бесплатных адвокатов в деле о "газовых схемах"

Подготовительное заседание не смогли провести из-за неявки троих адвокатов. 

ВАКС постановил назначить Онищенко и его помощнице бесплатных адвокатов в деле о "газовых схемах"
Фото: jetsettler.ua

Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему народному депутату Александру Онищенко, который подозревается в организации "газовых схем", и его помощнице. Об этом сообщили на странице ВАКС в Facebook. 

5 мая в ВАКС должно было пройти подготовительное заседание по обвинению Онищенко и его сообщницы, однако заседание перенесли из-за неявки троих защитников.

"Причины неявки коллегия судей признала неполномочными и поручила Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов двоим обвиняемым", - говорится в сообщении.

Следующее заседание запланировано на 10:00 6 мая.

Напомним, что ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают Онищенко. Это же касается и его помощницы. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии. Позже стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей. После этого он попросил политубещижа в Германии. 

В феврале ВАКС не смог провести подготовительное заседание по делу Онищенко из-за неявки его матери, Иннесы Кадыровой. 

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