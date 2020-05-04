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Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца

Дело касается изменения редакции Конституции в 2010 году.

Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца
Фото: EPA/UPG

Печерский районный суд Киева избрал Виктору Януковичу меру пресечения в виде ареста на два месяца по делу об узурпации власти. Решение огласила судья Олеся Батрин.

Заседание транслировалось на Youtube-канале "Судебной власти", но во время оглашения решения пропал звук трансляции.

"Ходатайство (прокуратуры - LB.ua) - удовлетворили", - сообщили LB.ua в суде.

Эту информацию подтвердил LB.ua адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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