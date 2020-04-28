Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Машинистка Люба
Машинистка Люба
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
​Чешские СМИ сообщили, что инициаторов сноса памятника Коневу хотели отравить рицином
ГлавнаяПраво

Рада зарегистрировала законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса

Его инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Рада зарегистрировала законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса
Фото: Сергей Нужненко

Верховная Рада зарегистрировала инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем законопроект об амнистии осужденных с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте парламента.

Проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" был зарегистрирован 27 апреля, текст законопроекта и пояснительной записки к нему пока отсутствуют.

Документ должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. 

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции поддерживает амнистию 900 заключенных в условиях карантина. По мнению главы ведомства Дениса Малюськи, под амнистию должны попасть те, кто не представляет опасности для общества.

После вспышки коронавируса в Украине Минюст временно запретил свидания с родственниками в тюрьмах и ввел новые правила при передаче посылок.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также