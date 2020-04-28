Рада зарегистрировала законопроект об амнистии осужденных в связи с эпидемией коронавируса

Верховная Рада зарегистрировала инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем законопроект об амнистии осужденных с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте парламента.

Проект закона №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" был зарегистрирован 27 апреля, текст законопроекта и пояснительной записки к нему пока отсутствуют.

Документ должен пройти рассмотрение в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции поддерживает амнистию 900 заключенных в условиях карантина. По мнению главы ведомства Дениса Малюськи, под амнистию должны попасть те, кто не представляет опасности для общества.

После вспышки коронавируса в Украине Минюст временно запретил свидания с родственниками в тюрьмах и ввел новые правила при передаче посылок.