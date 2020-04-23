САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и передала его в полицию

Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о "пленках" брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса и передала его в Национальную полицию для расследования по статье вероятного мошенничества.

Об этом сообщила юридическая компании "Миллер", которая защищает интересы народного депутата Гео Лероса.

"Материалы уголовного производства по так называемым «пленкам Ермака» переданы в Нацполицию. Сегодня нам стало известно, что 17 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)", - заявляют юристы.

До этого дело квалифицировали как "злоупотребление влиянием".

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения.

Лерос в свою очередь обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Денис Ермак назвал видео "нарезкой с вырванным контекстом".