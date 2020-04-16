Троим полицейским объявили подозрения за привлечение заведомо невиновного к ответственности

Следователи полтавского территориального управления ГБР объявили подозрения троим полицейским за привлечение к ответственности невиновного.

Речь идет о начальнике из райотделов ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальнике сектора криминальной полиции и следователе этого райотдела, сообщили в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, начальник райотдела полиции убедил своего подчиненного, начальника сектора уголовной полиции, создать искусственные условия для улучшения статистики раскрываемости преступлений, связанных с хищениями леса. Для этого подозреваемые предложили местному жителю денежное вознаграждение в обмен на признание в вырубке деревьев. Дальше правоохранители обещали содействовать ему в уклонении от наказания в виде лишения воли", - говорится в сообщении.

Для реализации преступления они отвезли гражданина в лес, где уже были срублены девять деревьев, вручили ему бензопилу и топливо к ней, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

18 марта следователь, зная, что человек невиновен, сообщила ему о подозрении в незаконной вырубке древесины. В рамках уголовного производства задокументирована передача полицейскими потерпевшему 300 гривен в качестве вознаграждения за сознание в преступлении, которое он не совершал.

Фото: dbr.gov.ua

Начальнику райотдела сообщили подозрение в подстрекательстве к привлечении невиновного к уголовной ответственности (ч. 4 ст. 27, ч.2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины), а двоим его подчиненным - непосредственно в привлечении к ответственности.

Напомним, что в марте Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в пытках двум полицейским из города Сватово в Луганской области.