Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить Бабикова (документ)

Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить недавно назначенного первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Соответствующее заявление зарегистрировано в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская.

"ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" требуют освободить Бабикова. Из-за фейковой информации о событиях Майдана на сайте ГБР и угрозу дальнейшей ретрансляции и поддержки российской пропаганды", - написала адвокат в фейсбуке.

Обращение к президенту, главе парламента и врио главы ГБР обнародовано на странице общественной организации в фейсбуке.

Фото: facebook.com/RG.NebesnaSotnia

Фото: facebook.com/RG.NebesnaSotnia

"ГБР на сегодняшний день во время карантина и войны становится ретранслятором российской пропаганды и лжи, потому что фактически повторяет то, что транслирует Кремль ... И не удивительно, что в ГБР это происходит, поскольку там в должности первого заместителя - Бабиков А., который является адвокатом Януковича. Об этом мы предупреждали и требовали его устранения, но так и по сегодняшний день мы видим, что Бабиков по всем фронтам защищает Януковича и Россию", - говорится в обращении.

Напомним, 20 января первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков, заместителем – Александр Соколов. Бабиков до этого работал в адвокатском бюро, представлявшем интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Александр Соколов работал в УСБУ в Харьковской области.

Спустя день после назначения нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что Александр Бабиков мог знать о своем назначении на должность первого замдиректора ГБР еще до проведения конкурса. По ее мнению, то, что Бабиков еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности, свидетельствует об его уверенности в назначении.

28 января первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал технические документы. Однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.