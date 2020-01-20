В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
Насиров предоставил Парнасу заем в $10 млн, - WSJ
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
​Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
​Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
В Сирии армия США не пустила российских военных к нефтяным месторождениям – СМИ
ГлавнаяПолитика

Первым замом Венедиктовой стал экс-адвокат Януковича

Заместителями директора ГБР назначены Александр Бабиков и Александр Соколов.

На сайте Государственного бюро расследований появились фамилии новоназначенных заместителей директора бюро.

Первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков, заместителем - Александр Соколов.

Ранее сегодня и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова в видеообращении сообщила о подписании приказов о назначении своих заместителей, однако не назвала их.

При этом она назвала манипуляцией информацию о том, что делами Майдана будет заниматься адвокат Януковича Александр Бабиков, который принимал участие в конкурсе.

Бабиков ранее работал в адвокатском объединении "АВЕР ЛЕКС". Как говорится на сайте компании, Бабиков имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах, расследованиях должностных преступлений, связанных с коррупцией, в сфере налогообложения, а также совершенных организованными преступными группами и организациями. Его опыт работы в сфере права составляет 22 года, адвокатский опыт – 1 год.

Бабиков был адвокатом Виктора Януковича. До адвокатской деятельности Бабиков работал в прокуратуре Кировоградской, а позже Харьковской области.

Александр Соколов работал в УСБУ в Харьковской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также