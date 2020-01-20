Первым замом Венедиктовой стал экс-адвокат Януковича

На сайте Государственного бюро расследований появились фамилии новоназначенных заместителей директора бюро.

Первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков, заместителем - Александр Соколов.

Ранее сегодня и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова в видеообращении сообщила о подписании приказов о назначении своих заместителей, однако не назвала их.

При этом она назвала манипуляцией информацию о том, что делами Майдана будет заниматься адвокат Януковича Александр Бабиков, который принимал участие в конкурсе.

Бабиков ранее работал в адвокатском объединении "АВЕР ЛЕКС". Как говорится на сайте компании, Бабиков имеет значительный опыт работы в правоохранительных органах, расследованиях должностных преступлений, связанных с коррупцией, в сфере налогообложения, а также совершенных организованными преступными группами и организациями. Его опыт работы в сфере права составляет 22 года, адвокатский опыт – 1 год.

Бабиков был адвокатом Виктора Януковича. До адвокатской деятельности Бабиков работал в прокуратуре Кировоградской, а позже Харьковской области.

Александр Соколов работал в УСБУ в Харьковской области.