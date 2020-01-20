Подозреваемого в создании преступной организации, который был задержан в Херсоне 20 января, перевозят в Киев.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

В видеобращении, обнародованном Офисом генпрокурора, Рябошапка прокомментировал проведенную в Херсонской области спецоперацию.

"Речь идет, в частности, о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан. Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов города Киева для избрания меры пресечения", - заявил генпрокурор.

Он также добавил, что по месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Катерину Гандзюк.

"Следует отметить, что большая часть процессуальных действий проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Катерину Гандзюк. В частности, следствие интересуют доказательства, которые бы помогли выяснить механизм планирования и совершения этого преступления", - подчеркнул генпрокурор.

Рябошапка отметил, что в ходе отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и также задержан человек, находившийся в розыске в связи с совершением еще одного преступления.

Всего было проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам. В ходе этих процессуальных действий изъята большая сумма наличных и оружие.

С целью обеспечения усиленной охраны общественного порядка были привлечены особые силы Национальной полиции, а также СБУ.

Ранее СБУ подтвердила проведение обысков у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Напомним, сегодня, 20 января, СБУ и прокуратура начали обыски по делу о нападении на Гандзюк. Сообщалось, что правоохранители провели около 30 обысков. Также был задержан один из обвиняемых по делу - бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский.