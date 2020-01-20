В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки

Организатор этой группировки, бывший помощник экс-нардепа, также обвиняется в деле о нападении на Гандзюк.

В Херсоне 20 января СБУ и прокуратура начали обыски по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Начат ряд обысков с целью отыскать дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", – уточнили в прокуратуре.

Кроме этого, в Херсоне и нескольких других населенных пунктах области проходит спецоперация с целью прекращения деятельности преступной группировки, которая совершала насилие и поджигала чужое имущество.

"Сообщили о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Обвинительный акт относительно этого человека находится на рассмотрении районного суда Одессы с договоренностью о признании его вины в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк", – добавили в прокуратуре.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

21 августа отец Екатерины Гандзюк заявил, что он разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Владимиром Зеленским. 3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.

В ноябре подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк – главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру – почти в два раза уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривен до 148 000 грн.