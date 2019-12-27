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Горсовет Херсона трижды не смог принять бюджет на 2020 год

Депутаты собирались на внеочередные сессии 20, 21 и 26 декабря, но не приняли законопроект даже за основу.

Горсовет Херсона трижды не смог принять бюджет на 2020 год
Горсовет Херсона (архивное фото)
Фото: visti.ks.ua

Херсонский городской совет не смог принять бюджет на 2020 год.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель горсовета.

Депутаты собирались на внеочередные сессии 20, 21 и 26 декабря, однако основной финансовый документ города не был принят даже за основу.

По словам мэра города Владимира Миколаенко, ситуация возникла из-за бесконечных "хотелок" депутатов, которые уже готовятся к выборам.

Во время рассмотрения вопроса о городском бюджете его поддержали 17 депутатов из 35 присутствующих в сессионном зале. Следующая сессия горсовета состоится в январе.

Ранее Николаевский облсовет также не смог принять бюджет-2020.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада в ускоренном режиме приняла в целом бюджет на 2020 год. Подробнее читайте в материале LB.ua "Бюджет-2020: в турборежиме и со скандалом".

Киевской городской совет принял бюджет на 2020 год 12 декабря.

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук призвал не верить слухам о катастрофической ситуации с бюджетом из-за укрепления гривны. Как сообщалось, бюджет на 2020 год планировался из среднегодового курса 27 грн/долл., тогда как сейчас он держится ниже 24 гривен.

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