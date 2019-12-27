Первые "зеленые" аукционы пройдут на "Prozorro.Продажи" в апреле

Кабинет министров распорядился начать обязательные аукционы для проектов в сфере возобновляемых источников энергии с апреля на площадке "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

"Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на «чистую» энергию. Более того, это решение правительства: создает условия для развития возобновляемой энергетики; позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы; будет способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины", - сказано в телеграме Гончарука.

Напомним, что закон об обязательных "зеленых" аукционах был принят Верховной Радой в апреле 2019 года. Его цель - в рамках аукционов определять самую низкую цену, по которой инвесторы-победители будут реализовывать "чистую" электроэнергию в течение 20 лет.

Участие в аукционах будет обязательным с 2020 года для проектов СЭС мощностью больше 1 МВт и ВЭС мощностью больше 4 МВт.