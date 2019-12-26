Строительный реестр ГАСИ выложили в открытом доступе

На портале открытых данных data.gov.ua выложили в свободный доступ строительные реестры Госархстройинспекции за 2013-2019 годы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Открыли 2013-2019 годы в формате csv. 31 поле, среди них данные о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристиках застройки и классе последствий, а также данные об адресе, кадастровом номере и многое другое... Все это позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль", - написал Федоров в фейсбуке.

Он отметил, что качество данных реестра оказалось далеким от идеального.

"Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все самые плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных... И все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре", - написал министр.

Фото: facebook.com/fedorov1991 Пример реестра с комментариями

По его словам, запуск электронного кабинета застройщика, открытие "страшного" строительного реестра - шаги по ликвидации коррупции в ГАСИ.

Напомним, в сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук. Обязанности главы ведомства с октября исполняет Александр Строкач.