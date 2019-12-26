Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Строительный реестр ГАСИ выложили в открытом доступе

Качество данных превзошло самые плохие ожидания.

Строительный реестр ГАСИ выложили в открытом доступе
Фото: Макс Требухов

На портале открытых данных data.gov.ua выложили в свободный доступ строительные реестры Госархстройинспекции за 2013-2019 годы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Открыли 2013-2019 годы в формате csv. 31 поле, среди них данные о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристиках застройки и классе последствий, а также данные об адресе, кадастровом номере и многое другое... Все это позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль", - написал Федоров в фейсбуке.

Он отметил, что качество данных реестра оказалось далеким от идеального.

"Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все самые плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных... И все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре", - написал министр.

Пример реестра с комментариями
Фото: facebook.com/fedorov1991
Пример реестра с комментариями

По его словам, запуск электронного кабинета застройщика, открытие "страшного" строительного реестра - шаги по ликвидации коррупции в ГАСИ.

Напомним, в сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук. Обязанности главы ведомства с октября исполняет Александр Строкач.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также