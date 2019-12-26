​В 2020 году ФГИ планирует "пустить с молотка" до пяти больших объектов и более 300 малых и средних, - Сенниченко

Глава ФГИ уверен, что за три года Украина может осуществить приватизацию, а сам Фонд можно будет закрыть.

В 2020 году Фонд государственного имущества Украины планирует "пустить с молотка" 3-5 больших объектов и более 300 малых и средних.

Об этом заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью LB.ua.

"Всего у нас 3700 предприятий. Из них 1200 пойдут просто на ликвидацию. 600 объектов «застряли» в АТО и Крыму. На продажу (в 2020 году, - ред.) пойдут порядка тысячи предприятий. Но все они, скажем так, очень-очень разношерстные, как я называю. Это объекты, начиная от покосившегося сарая, заканчивая крупными предприятиями", - сказал он .

Сенниченко также отметил, что в планах ФГИ на следующий год - продать 3-5 больших объектов и 300+ малых и средних.

"Во-первых, это UMCC (Объединённая горно-химическая), Электроважмаш, ГП «Краснолиманская», Центроэнерго, ОПЗ, Президент-отель. И я думаю, что мы даже перевыполним план. И заложенный бюджет в 12 млд. грн (Прим.: от приватизации)", - добавил он.

Сенниченко уверен, что за три года Украина может осуществить приватизацию после чего сам ФГИ можно будет закрыть.

"Да, я хочу сделать все необходимые дела, выполнить поставленные задачи и закрыть Фонд", - отметил он.