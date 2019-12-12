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ФГИ впервые опубликовал полный список объектов на приватизацию

В перечень включено всё от портов и заводов до гаражей и бань.

ФГИ впервые опубликовал полный список объектов на приватизацию
Фото: obozrevatel.ua

Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный список всех объектов, подлежащих приватизации.

Как говорится, на сайте ФГИ, в перечень входят 187 пакетов акций и единых имущественных комплексов государственных предприятий, 139 объектов незавершенного строительства, 46 объектов социально-культурного назначения и 357 позиций отдельного имущества.

Здесь есть как морские порты, заводы и базы отдыха, так и гаражи, столовые и бани.

Найти список можно на сайте ФГИ.

Напомним, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В октябре Верховная Рада отменила список из более тысячи предприятий, не подлежащих приватизации.

В ноябре Зеленский поручил передать на приватизацию 500 предприятий до конца года.

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