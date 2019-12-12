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НБУ снизил учетную ставку сразу на 2 пункта в связи с замедлением инфляции

Регулятор хочет поддержать экономический рост.

НБУ снизил учетную ставку сразу на 2 пункта в связи с замедлением инфляции
Фото: НБУ

Национальный банк Украины пятый раз с начала года снизил учетную ставку. С 13 декабря она составит 13,5% вместо нынешних 15,5%, такого резкого снижения не было с начала 2016 года.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение связано с замедлением инфляции, которая в ноябре составила 5,1% в годовом измерении, впервые достигнув среднесрочной цели, которую Нацбанк задекларировал еще в 2015 году.

Регулятор отмечает, что инфляция существенно замедлилась в результате укрепления курса гривны и улучшения инфляционных ожиданий. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и более слабого урожая отдельных овощей.

В НБУ считают, что снижение учетной ставки не помешает сохранению инфляции на целевом уровне и в то же время поможет поддержать экономический рост.

Напомним, что учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

В начале 2019 года она находилась на уровне 18%.

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