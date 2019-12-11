В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Лужков: альтернатива, которой не было
Лужков: альтернатива, которой не было
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
ГлавнаяЭкономикаБизнес

От реструктуризации "зеленого" тарифа "Гарантированный покупатель" сэкономит до 2,5 млрд грн в год, - ЕУЭА

Европейско-украинское энергетическое агентств поддерживает законопроект №2543.

От реструктуризации "зеленого" тарифа "Гарантированный покупатель" сэкономит до 2,5 млрд грн в год, - ЕУЭА
Фото: intradoceurope.com

ЕУЭА поддерживает законопроект №2543

Реструктуризация"зеленого" тарифа по законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) позволит "Гарантированному покупателю" экономить до 2,5 млрд грн в год. Об этом говорится в обращении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) к народным депутатам, пишет РБК-Украина.

Также в ЕУЭА обращают внимание, что параметры реструктуризации "зеленого" тарифа (% уменьшения ЗТ, срок продолжительности договора купли-продажи электроэнергии после реструктуризации, предложенные улучшения регуляторных норм) в целом отвечают предложениям, высказанным ранее членами Агентства в обращениях к представителям власти. По их мнению, это увеличивает вероятность того, что значительная часть участников рынка присоединится к этой схеме реструктуризации.

По расчетам ЕУЭА, ежегодная экономия ГП "Гарантированный покупатель" по такой схеме реструктуризации может достичь 2,5 млрд грн в год.

"Исходя из наших оценок, ежегодная экономия ГП "Гарантированный покупатель" в результате реструктуризации ЗТ, предложенного согласно Законопроекту №2543, может достичь до 2.5 млрд грн в год", - сообщается в обращении.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Украины Людмилы Буймистер, он является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также