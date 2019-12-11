Бывший посол Украины в ЮАР возглавил НАК "Надра Украины"

Кабинет министров в среду решил назначить главой правления НАК "Надра Украины" Тараса Кузьмича, бывшего пресс-секретаря "Центрэнерго", который в 2019 году недолгое время был послом Украины в ЮАР.

О назначении Кузьмича сообщил присутствующий на заседаниях правительства нардеп Алексей Гончаренко.

В "Центрэнерго" Кузьмич возглавлял департамент внешних коммуникаций с января 2017 года до конца 2018 года. Также работал советником министра энергетики Игоря Насалика.

Напомним, что последние пять с половиной лет правление НАК "Надра Украины" возглавлял Ярослав Климович. Его уволили в начале декабря.

НАК "Надра Украины" была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических и специализированных предприятий.