Портовики Одессы и Черноморска выразили недоверие главе АМПУ Вецкагансу

Представители трудовых коллективов Одесского и Черноморского портов выразили недоверие исполняющему обязанности главы госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвису Вецкагансу и требуют от министра инфраструктуры Владислава Криклия разорвать трудовой договор с ним.

Такое решение было принято на конференции трудового коллектива порта "Черноморск", на котором присутствовали также и представители Одесского порта. Всего в мероприятии приняли участие 110 человек, говорится в сообщении организаторов конференции, передают "Українські новини".

Среди претензий портовиков – неоправданные сокращения персонала, низкие зарплаты сотрудников на фоне непомерно высоких окладов центрального аппарата АМПУ, а также передача охранных услуг в портах сомнительным частным фирмам.

"Признать недопустимым: массовое сокращение рабочих мест структурных подразделений Черноморского филиала ГП "АМПУ", применение аутсорсинга охранных услуг, а также аутсорсинга услуг, выполнение которых обеспечивается силами и средствами Черноморского филиала ГП "АМПУ", - говорится в итоговом документе конференции.

"Руководство ГП "АМПУ" без каких-либо оснований на протяжении более 2,5 лет требует и внедряет директивы массового сокращения работников Черноморского филиала, повысив социальное напряжения в коллективе до предела", - отметил Олег Иванов, председатель профсоюза Черноморского морского порта.

Он подчеркнул, что это и другие нарушения начали происходить в портах с приходом в АМПУ Райвиса Вецкаганса, который был назначен на руководящую должность в обход требований законодательства и без конкурса.

"Мы участвовали во всех балансовых совещаниях, которые проводил господин Вецкаганс... Мы говорили о том, что вы вдвое увеличили состав своего персонала, оклады заоблачные, а нам не даете возможность выполнять коллективный договор по оплате труда. Мы говорили о том, что вы нарушаете законы по аутсорсингу охранных услуг и пожарной безопасности", - вспоминает Сергей Брызгалов, глава профсоюза работников морского транспорта.

Это уже не первое выступление портовиков против Райвиса Вецкаганса. Так, на митинге в Одессе 28 ноября портовики подписали обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой уволить и.о. главы АМПУ.

Выходец из Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. главу АМПУ в январе 2017 года. До этого он занимал должности вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления Rīgas Centrālais Termināls и главы правления Riga Container Terminal.

Участники рынка морских перевозок уже указывали на неэффективность работы Вецкаганса и высказывали подозрения в коррупции. Они обращали внимание, что Райвис Вецкаганс почти три года работает в статусе исполняющего обязанности, не пройдя прозрачную процедуру конкурса, как это предусмотрено законом.

По мнению экспертов, Райвис Вецкаганс пользуется протекцией крупного игрока на рынке морских перевозок – компании Портинвест, под руководством Александра Смирнова, которая лоббирует через АМПУ свои конкурентные интересы.

Как сообщалось, новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их "джихадом" против коррупционеров. Среди уволенных – руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.