Урожай зерна в Украине впервые превысил 75 млн тонн.

Об этом свидетельствуют официальные данные Информационно-аналитического портала АПК Украины.

По состоянию на 10 декабря зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на 15,2 млн га (99% к прогнозу), с которых при урожайности 49,5 ц/га собрали 75,2 млн тонн.

Валовой сбор кукурузы составил 35,2 млн тонн с 4,9 млн га (99% к прогнозу) при урожайности 71,4 ц/га, гречихи - 89 тыс. тонн с 67 тыс. га (99%) при урожайности 13,3 ц/га, проса – 161 тыс. тонн с 89 тыс. га (99%) при урожайности 18,1 ц/га.

Подсолнечник обмолотили на 5,8 млн га (100%), а валовой сбор составил 14,6 млн тонн при средней урожайности 25,1 ц/га, сою – на 1,57 млн га (99%), с которых собрали 3,7 млн га при средней урожайности 23,5 ц/га.

Сахарной свеклы с площади 220 тыс. га (100%) собрали 9,8 млн тонн при средней урожайности 446 ц/га.

Напомним, что, по данным Госстата, в 2018 году в Украине собрали 70,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а перед этим в течение пяти лет урожай находился в районе 60-66 млн тонн.