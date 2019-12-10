Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзализныця" анонсировала масштабную реконструкцию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro максимально открыто выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (более 10 тыс. квадратных метров)", - приводятся в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" слова председателя правления Евгения Кравцова.

По его словам, в ходе реконструкции будут ликвидированы торговые точки, которые мешают пассажирам или просто имеют некрасивый вид. Удобные и неиспользуемые площади, такие как багажное отделение, будут коммерциализированы. Новый арендатор должен будет вложить в них около 70 млн гривен.

За счет этой реформы планируется в семь раз увеличить доходы вокзала, который с начала 2019 года принес 87 млн гривен убытков.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

На следующем этапе "Укрзализныця" планирует реконструировать привокзальные площади и впоследствии часть площадей передать в концессию. Также на базе железнодорожного вокзала должен появиться торгово-развлекательный центр. "До конца года мы публично представим на обсуждение общественности все этапы масштабной реконструкции", - заявил Кравцов.

На обнародованных им рендерах видно, что ТРЦ в виде высотного здания может появиться на площади возле Южного вокзала.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, в 2018 году на Центральном вокзале в Киеве произошло 1200 преступлений.