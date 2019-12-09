Милованов: потери экономики Украины от российской агрессии - от $50 млрд до $150 млрд

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обнародовал статистику о потерях украинской экономики от российской агрессии и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council, - ред.) дает оценку 100 млрд)", - отметил Милованов.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях составляет около 85 млрд гривен.

Министр уточнил, что на территории аннексированного Крыма и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд гивен; на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд гривен; на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого стоимостью 23 млрд гривен.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

Напомним, по данным аналитического центра Atlantic Council, экономические потери Украины из-за агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери.

Украина подала против РФ несколько исков в международные суды. В сентябре 2015 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что сумма претензий по искам будет превышать 50 млрд долларов.