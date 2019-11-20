НАТО больше не допустит повторения "крымского сценария", - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Альянс больше не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран НАТО.

Об это он заявил в интервью испанской газете "Паис", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь Альянс", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях.

"Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу. ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО", - подчеркнул генсек НАТО.

"Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, Альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу. НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, и мы продолжим в таком же духе на протяжении многих десятилетий вперед", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что не верит в положения ст. 5 Устава НАТО относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Он также заявил ,что "мозг НАТО мертв", а Европу он призвал "проснуться". Его заявление раскритиковали лидеры Германии, а также Польши и Хорватии.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает его своей территорией. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда российских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и были заморожены их счета.