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В центре Минска началось строительство огромного посольства Китая

Строительство посольства займет около 2,5−3 лет.

В центре Минска возле Дворца независимости начали строить посольство Китая на участке размером в 1,5 га. Об этом сообщает Realty.

Фото: realty.tut.by

Комплекс зданий посольства Китая будет расположен между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года. Сейчас с площадки вывозят грунт, а на ограждении появились изображения будущего комплекса.

Фото: realty.tut.by
Фото: realty.tut.by
Фото: realty.tut.by

Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения.

По информации ресурса, строительство займет около 2,5−3 лет.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Украина откроет в Иерусалиме дипломатическое учреждение - офис по продвижению инноваций и инвестиций.

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