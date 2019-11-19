​Трамп прошел свой второй плановый медосмотр

Президент США Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование в минувшие выходные.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом, передает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на некоторые подозрения, у президента не было никакой боли в груди, и он не проходил обследование или лечение по какой-либо проблеме, требующей срочного решения", - отметил лечащий врач Трампа Шон Конли.

"Говоря конкретнее, он не проходил сердечного или неврологического обследования", - пояснил Конли, добавив, что в минувшие выходные президент прошел ежегодное "плановое промежуточное обследование в целях профилактики".

В заявлении Белого дома отмечается, что визит президента к медикам не был предан огласке из-за "неопределенности графика".

Согласно результатам проведенных анализов, здоровье президента в норме.

Сам Трамп, комментируя визит в медицинский центр, написал в воскресенье в своем твиттере, что "все очень хорошо".

Напомним, свое первое медобследование Трамп прошел в январе прошлого года, после выхода скандальной книги Майкла Вулфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой психическое здоровье американского президента ставится под вопрос.