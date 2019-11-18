Еще несколько человек считаются пропавшими без вести.

Во Франции в коммуне Мирпуа-сюр-Тарн обвалился подвесной мост над рекой Тарна, в результате чего пострадали несколько человек. ЧП унесло жизнь 15-летней девочки, пишет Franceinfo.

По предварительной информации, потерпевших не менее девяти, поскольку еще несколько человек пропали без вести. Как сообщили правоохранители, на мост въехал грузовик, вес которого превышал дозволенный лимит в 18 тонн. За несколько секунд до этого по нему проехался школьный автобус.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В момент обвала на путепроводе находились грузовик и легковое авто, в котором ехала погибшая девочка, трое других детей и их мать. Из легковушки всем, кроме подростка, удалось выплыть. Поисками водителя грузовика занимаются спасатели. Также есть данные, что на мосту был еще один грузовик - его водителя тоже ищут.

"Мы проверяем информацию о том, что было еще одно транспортное средство", - заявил префект Верхней Гароны Блю Оккитани.

Сообщается, что этот мост был построен в 1935 году, но он не значился как аварийный. Путепровод был отремонтирован в 2003 году, а последняя его инспекция в 2018 не показала никаких отклонений от нормы.

Напомним, в августе 2018 в Италии рухнул автомобильный мост. Во время обрушения там находились машины, количество жертв исчисляется десятками. Местные власти сообщили, что обрушение могло произойти из-за подмывания опор: в регионе несколько дней шли дожди.