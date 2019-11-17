Демонстранты заблокировали здание парламента Грузии, требуя избирательной реформы

На ворота здания установили цепи с замками.

В Тбилиси у парламента Грузии в воскресенье проходит акция протеста из-за неспособности депутатов принять избирательную реформу. Об этом сообщают "Новости Грузии".

По оценке журналистов, на акцию собралось несколько тысяч человек.

Группа участников митинга установила на железные ворота здания парламента цепи с замками, передает "Интерфакс".

"Мы начинаем пикетирование парламента и сделаем все, чтобы парализовать его работу", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

Накануне перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.

Протесты под парламентом Грузии начались после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.