В Кремле заявили, что встреча "нормандской четверки" не связана с законом об особом статусе Донбасса

"Все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести".

Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" непосредственно не связано с принятием закона об особом статусе Донбасса, но этот вопрос является "краеугольным". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

Пескова спросили, означает ли, что до того, как появится ясность по закону "Об особом статусе Донбасса", лидеры "нормандской четверки" не будут проводить встречу.

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"А до сих пор Киев исключает [возможность] прямых контактов [с Донецком и Луганском]. Как они будут согласовывать, в каком формате, то есть тогда появится больше знаков вопроса", - считает пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, встреча "нормандской четверки" назначена на 9 декабря в Париже. Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Ранее Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить".

Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" действует с 18 октября 2014 года до 31 декабря 2019. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников.

В октябре 2019 года Украина согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает введение закона об особом статусе в день голосования на местных выборах. Он будет действовать на временной основе. Постоянный статус вступит в силу только в случае, если ОБСЕ признает выборы демократическими и соответствующими международным стандартам и украинскому законодательству.

Сам закон должен быть еще написан.