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Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро

В Каракасе провели крупнейшую за полгода акцию. 

Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро
Хуан Гуайдо

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к новой волне протестов против главы государства Николаса Мадуро. Об этом он заявил, выступая на митинге у посольства Боливии в Каракасе в субботу, 16 ноября, передает DW.

"Каждый венесуэлец обязан вести бой, выходить на улицы, чтобы требовать соблюдения своих прав. Если мы останемся дома, мы проиграем", - заявил он, добавив, что акции протеста будут продолжаться. 

"Сегодня, завтра, в понедельник - мы будем на улицах", - подчеркнул временный президент Венесуэлы, сославшись на пример Боливии, где после 18-ти дней протестов бывший президент Эво Моралес подал в отставку и покинул страну.

На антиправительственный митинг в Каракасе в субботу вышли около пяти тысяч сторонников Гуайдо. Это была крупнейшая акция с мая этого года, когда попытка снести Мадуро закончилась неудачей.

В то же время в другом районе Каракаса около сотни людей собрались на акцию в поддержку Мадуро и Моралеса. Николас Мадуро заявил, что не потерпит никаких попыток повторить "государственный переворот", который закончился бегством бывшего президента Боливии в Мексику.

Напомним, политический кризис в Венесуэле продолжается почти год. В январе глава парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств признали его в должности. 

Легитимность главы Венесуэлы Николаса Мадуро, который пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают, в частности, Россия, Китай и Куба.

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