Президента Сербии госпитализировали

У Александра Вучича проблемы с сердцем.

В Сербии вечером 15 ноября срочно госпитализировали президента Александра Вучича. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия информирует общественность, что президент Республики Сербия Александр Вучич был направлен в Военно-медицинскую академию в Белграде 15 ноября из-за сердечно-сосудистых проблем", - говорится в заявлении ведомства.

Другие детали не раскрываются.

Напомним, в сентябре на 86 году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак.