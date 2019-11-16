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Президента Сербии госпитализировали

У Александра Вучича проблемы с сердцем.

Президента Сербии госпитализировали
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

В Сербии вечером 15 ноября срочно госпитализировали президента Александра Вучича. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия информирует общественность, что президент Республики Сербия Александр Вучич был направлен в Военно-медицинскую академию в Белграде 15 ноября из-за сердечно-сосудистых проблем", - говорится в заявлении ведомства.

Другие детали не раскрываются.

Напомним, в сентябре на 86 году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак.

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