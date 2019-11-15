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Белый дом обнародовал расшифровку первого разговора Трампа с Зеленским

В разговоре нет никаких упоминаний о Байдене или выборах президента США 2016 года.

Белый дом обнародовал расшифровку первого разговора Трампа с Зеленским
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (архив)
Фото: EPA/UPG

Белый Дом опубликовал расшифровку первого разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле 2019 года сразу после избрания Зеленского президентом Украины.

Этот документ, как и разговор от 25 июля, содержит примечание, что речь не идет о дословной расшифровке.

В разговоре Зеленским пригласил Трампа в Украину. Тот, в свою очередь, пригласил Зеленского в Белый дом и отметил, что поддерживает его во всем.

Зеленский также рассказал президенту США, что попытается "подтянуть" свой английский.

В разговоре нет никаких упоминаний о Джо Байдене или выборах президента США 2016 года, но расшифровка не является дословной.

Фото: twitter.com/Acosta

Фото: /twitter.com/Acosta

Фото: /twitter.com/Acosta

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал телефонный разговор Трампа и Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента.

13 ноября в Конгрессе США начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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