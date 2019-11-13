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Кент стал первым свидетелем на публичных слушаниях по процедуре импичмента Трампа

Помощник госсекретаря США рассказал, что Юрий Луценко и Виктор Шокин участвоали в травле Йованович.

Кент стал первым свидетелем на публичных слушаниях по процедуре импичмента Трампа
Джордж Кент

Помощник госсекретаря США Джордж Кент стал первым свидетелем по процедуре импичмента президента Дональда Трампа. Сегодня, 13 ноября, он выступил на первых публичных слушаниях в Конгрессе.

"Мы считаем, что украинские прокуроры получили взятки для того, чтобы закрыть дело против Злочевского (экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, - ред). Позднее мне стало известно, что Хантер Байден входил в состав директоров компании "Буризма". И после этого, в ноябре 2015 года, я говорил о своей озабоченности, что нахождение там Хантера Байдена создаст видимость конфликта. И "Буризма" не должна быть защищена от надзора. Я постоянно говорил, что необходимо восстановить расследование в отношении Злочевского - основателя "Буризмы", - сказал помощник госсекретаря.

Он также рассказал, что узнал о протистоянии юриста Трампа Рудди Джулиани и экс-посла США Мари Йованович.

"В 2018-2019 годах я все больше узнавал об усилиях Джулиани и других лиц ошельмовать посла Йованович. И главными агитаторами с украинской стороны были генеральный прокуроры - Юрий Луценко и Виктор Шокин. Сейчас они предоставляют ложную информацию, чтобы добиться мести в отношении американских демократов и глав организации гражданского общества в Украине. И в начале 2019 года я понял, что эти события дают плоды. Посол Йованович была изгнана", - рассказал Кент.

Напомним, в сентябре, после скандала из-за возможного давления Трампа на Зеленского, Конгресс США начал официальное расследование в отношении импичмента президента Трампа.

Белый дом обязали опубликовать телефонный разговор Трампа и Зеленского. Обнародованная стенограмма, по мнению спикера Палаты представителей, подтвердила необходимость расследования возможного импичмента.

Бывший помощник экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера - Кристофер Андерсон - во время дачи показаний в Палате представителей сообщил, что в Белом доме запретили публикацию официального заявления о захвате украинских кораблей, который совершила Россия в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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