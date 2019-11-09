Трамп анонсировал на вторник публикацию второго разговора с Зеленским

"У нас есть еще одна стенограмма на подходе, которая очень важна".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом во вторник обнародует второй телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом президент сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед визитом в Алабаму, пишет Reuters.

"У нас есть еще одна стенограмма на подходе, которая очень важна. Я отдам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два телефонных разговора с президентом Украины", - сказал Трамп.

Телефонный разговор между лидерами Украины и США от 25 июля привел к тому, что против президента Трампа начали расследование по процедуре импичмента.

Демократы из Палаты представителей начали процедуру импичмента, узнав, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Еще один телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся 22 апреля после победы Зеленского на выборах президента Украины.