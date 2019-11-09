Франция объявила чрезвычайное климатическое положение

Во Франции 8 ноября вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает "экологическое и климатическое чрезвычайное положение" и предусматривает меры по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Об этом пишет RFI.

Закон, опубликованный в субботу в официальном издании Journal officiel, пересматривает направления энергетической политики Франции, предусматривая, в частности, уменьшение потребления ископаемого топлива на 40% (вместо 30%) к 2030 году и закрытие последних угольных электростанций в 2022 году.

Уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесено на 2035 год.

Кроме того, закон официально закрепляет статус Высшего совета по климату, который был создан в ноябре 2018 года. В состав этого независимого органа входят эксперты, назначаемые премьер-министром Франции. В их задачу входит составление ежегодного отчета о выполнении задач по снижению выброса парниковых газов, а также оценка социально-экономического воздействия программы по охране климата, включая занятость населения, сохранение биоразнообразия и различные политические аспекты.

Закон предусматривает постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора: именно этот вопрос вызывал наиболее жаркие дебаты при обсуждении законопроекта, так как требует немалых финансовых затрат.

В тексте говорится, что с 1 января 2028 года энергопотребление жилых помещений не должно превышать пороговое значение 330 киловатт-часов первичной энергии на квадратный метр в год. Ежегодно будет проводиться оценка числа жилых помещений, превышающих этот порог, и стоимости работ по их реконструкции.

Закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики.

Напомним, что нынешний уровень концентрации углекислого газа в атмосфере - самый высокий в истории человечества. Последний раз такой уровень существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше.