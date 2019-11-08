Бывший президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел на свободу после полутора лет лишения свободы.

Об этом пишет Associated Press.

Это стало возможным после того, как Верховный суд Бразилии принял решение, позволяющее бывшему главе государства и еще около 5 тысячи других заключенных находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций.

С апреля 2018 года Лула отбывал наказание в виде 8 лет и 10 месяцев лишения свободы за отмывание денег и взятку в виде роскошного пентхауса в курортном городе Гуаружа. Недвижимость ему передала строительная компания OAS в обмен на содействие в получении контрактов с Petrobras.

В начале 2019 года ему вынесли второй приговор к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы за помощь другим фирмам получить заказы у контролируемого государством нефтяного концерна Petrobras в обмен на ремонтные работы в поместье в городе Атибая в штате Сан Паоло. Этот приговор бывший президент тоже обжаловал.

Лула отвергает все обвинения, утверждая, что они были политически мотивированы с целью не пустить его на выборы президента, которые состоялись в 2018 году. Победу на них одержал крайне правый политик Жаир Болсонару. Во время предвыборной кампании Болсонару обещал, что Лула "сгниет в тюрьме".

После инаугурации Болсонару назначил судью Сержиу Мору, посадившего Лулу, министром юстиции.

Лула был президентом в 2003-2010 годах.