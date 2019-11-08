Трамп заявил, что рассматривает возможность поездки в Москву на День Победы

"Я бы с радостью хотел бы поехать".

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посещения военного парада в Москве 9 мая, когда будет отмечаться 75-летие победы над нацизмом в Европе.

Об этом он сказал журналистам на лужайке Белого дома, пишет "Голос Америки".

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков рассказал, что Трампу направили официальное приглашение на торжества 9 мая.

"Я благодарен за приглашение. Это будет прямо в середине политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я поехать. Но я бы с радостью хотел бы поехать", - ответил в пятницу президент США.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получила официального ответа от Трампа.

Напомним, что в России раньше говорили, что направят официальное приглашение и президенту Украины Владимиру Зеленскому.